2025-01-31 11:05:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على أن مصر والأردن سيقبلان نازحين من قطاع غزة، وكرر أكثر من مرة أنهما سيفعلان ذلك. جاء ذلك خلال دردشة مع صحافيين بالبيت الأبيض، أمس الخميس، أثناء توقيعه على مذكرات وأوامر تنفيذية، إذ سأله أحد الصحافيين: "أعلن الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) وملك الأردن (عبدالله الثاني) رفضهما اقتراحك قبول نازحين من غزة، هل هناك طريقة ما لجعلهما يفعلان ذلك؟"، فرد ترامب 3 مرات: "نعم سيفعلان ذلك. سيفعلان ذلك. سيفعلان ذلك".





وكان ترامب، قد قال يوم السبت الماضي، إنه تحدث إلى ملك الأردن بخصوص نقل بعض سكان غزة إلى مصر والأردن. وفي ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي، قال ترامب، لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه تحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص نقل بعض سكان غزة إلى مصر، وأنه يتمنى ويعتقد أنه "هو وملك الأردن سيقبلان بنقل بعض سكان غزة إلى بلديهما".





ووصف ترامب السيسي بأنه صديقه، وقال: "هو صديق لي وأنا متأكد من أنه سيساعدنا"، مضيفاً أنّ السيسي يريد السلام في المنطقة. وعندما سأله الصحافيون عن ردّه على مسألة قبول الفلسطينيين، قال ترامب: "أود أن يفعل ذلك. أتمنى لو يقبل بعضهم. لقد قدمنا لهم الكثير من المساعدة ومتأكد من أنه سيساعدنا أيضاً. إنه صديق قديم لي في مكان قاسٍ جداً في العالم. لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضاً.



