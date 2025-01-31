2025-01-31 11:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول بمحافظة الديوانية جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 53 شخصاً بحادث سير مروع على الطريق الرابط بين المحافظة والنجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين الديوانية والنجف، نتيجة تحويلة مؤقتة تفاجأ بها سائق حافلة كبيرة تقل ركابا مما أدى لاصطدامها بـ3 عجلات صغيرة وسقوطه في مياه بزل قريب على الشارع العام"

وبين المصدر، ان "الحادث أدى إلى مصرع 7 اشخاص وإصابة 46 شخصا آخر بجروح اثنان منهم بحالة خطرة للغاية"، لافتا إلى أن "فرق الإسعاف والاجهزة الطبية والامنية في الديوانية أعلنت النفير العام لإنقاذ حياة المواطنين المصابين".