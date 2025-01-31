الرئيس الفرنسي يؤكد استمرار دعم بلاده للأمن والاستقرار في العراق

2025-01-31 12:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 31 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار دعم بلاده للعراق وأهمية العمل على تكثيف الجهود لحماية الأمن والاستقرار فيه وفي المنطقة.وذكرت رئاسة إقليم كردستان العراق في بيان اليوم الجمعة أن ذلك جاء في اتصال هاتفي مساء أمس الخميس بين ماكرون ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول العلاقات بين أربيل وبغداد وأوضاع العراق وإقليم كردستان والتطورات في سوريا والشرق الأوسط.ونقل البيان عن ماكرون تأكيده استمرار بلاده دعم العراق بما في ذلك الكيان الدستوري لإقليم كردستان لافتا إلى أن فرنسا تنظر ب"اهتمام كبير" إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كردستان.ومن جانبه نقل البيان عن بارزاني إعرابه عن الشكر والتقدير للدور الفرنسي في مساعدة العراق وإقليم كردستان خاصة في الأوقات الصعبة.وأكد الجانبان وفق البيان أهمية تكثيف الجهود لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة ووصفا استمرار الحوار بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل المشاكل بين أربيل وبغداد بأنه "مهم لضمان استقرار العراق".وسلطا الضوء على جهود تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان وأهمية حماية حقوق الشعوب وناقشا مجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك. (النهاية) ص ب ر / م ج ب