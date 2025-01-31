العثور على جثة شاب مجهول الهوية في بادية المثنى وفتح تحقيق موسع

2025-01-31 12:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – المثنى

أكد مصدر أمني، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، فتح تحقيق موسع في حادثة العثور على جثة مجهولة الهوية في بادية المثنى.

وقال المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية من الشرطة، وبناءً على بلاغ أحد المدنيين، عثرت على جثة شاب يتراوح عمره بين 15 و20 عاماً، مقتولاً ومرمياً على حافة إحدى المزارع في منطقة فيضة الساعة ضمن بادية المثنى".

وأضاف أن "طبيعة الحادث وحيثياته لا تزال غامضة، لكن الأجهزة الأمنية شكلت فريق تحقيق للوقوف على ملابساته وكشف هوية الجناة"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي وتعميم أوصاف الضحية في مسعى للتعرف على هويته".

وأكد المصدر أنه "لا يمكن الجزم بدوافع الجريمة حالياً، لكن من خلال المؤشرات الأولية، ربما تكون ذات طابع جنائي، إلا أن التحقيقات ستحدد التفاصيل خلال الفترة القادمة".

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى، خلال الأيام الماضية، عودة ظاهرة العثور على جثث مجهولة الهوية في ظروف غامضة، ما أثار تساؤلات حول الأسباب والدلالات الأمنية لهذه الحوادث، وسط مخاوف من عودة الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد خلال سنوات سابقة.

وأثارت هذه الحوادث قلقًا لدى الشارع العراقي، حيث يخشى البعض من أن تكون مقدمة لعودة سيناريوهات العنف والجريمة المنظمة التي أثرت سلبًا على الأمن المجتمعي في السنوات الماضية.

الحوادث الأخيرة، رغم تصنيفها كجرائم جنائية، تدفع إلى التفكير في ضرورة تعزيز التدابير الوقائية وزيادة اليقظة الأمنية لمواجهة أي تطورات محتملة. ومع استمرار التحديات الأمنية في العراق، تبقى ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وتظل الأجهزة الأمنية أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار الأمني من جهة، ومعالجة هذه الحوادث الجنائية بحزم وشفافية من جهة أخرى، لتطمين المواطنين بأن العراق، رغم صعوبة التحديات، يسير نحو مزيد من الأمن والاستقرار.