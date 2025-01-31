2025-01-31 12:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث المروع الذ وقع، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، على طريق النجف - الديوانية إلى 46 ضحية، بين قتيل وجريح، وفقاً لمصادر طبية.

وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن الحصيلة النهائية للحادث الذي وقع نتيجة انقلاب باص كان يستقله زوار ارتفعت إلى تسعة قتلى، بالإضافة إلى إصابة 37 شخصاً، بينهم 11 حالة حرجة من بينهم نساء. وأوضحت أن جميع الحالات تم نقلها إلى طوارئ مستشفيات حكومية قريبة بواسطة فرق الإسعاف وأهالي القرى المجاورة لموقع الحادث".

وأشارت المصادر إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وسط تضارب الأنباء بشأن مسبباته.".

وأضافت أن سرعة تحرك فرق الإسعاف وأهالي المنطقة أسهمت بشكل كبير في إنقاذ العديد من المصابين، خاصة أولئك الذين كانوا يعانون من نزيف حاد، مشيرة إلى أن بعض الحالات الحرجة تم نقلها إلى مستشفيات في الديوانية والنجف الأشرف".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر طبية، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "باصاً يستقله العشرات من المدنيين انحرف عن مساره، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في حصيلة أولية"، مشيرة إلى أن "فرق الإسعاف والأهالي هرعوا إلى موقع الحادث لانتشال الجثث والمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة".

وأضافت أن "الحصيلة مرشحة للارتفاع، خاصة أن الحادث كان مأساوياً، وهناك العديد من المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات حالتهم حرجة للغاية".