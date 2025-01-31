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غوتيريش يدعو إلی إجلاء 2500 طفل من غزة للعلاج فورا

غوتيريش يدعو إلی إجلاء 2500 طفل من غزة للعلاج فورا
غوتيريش يدعو إلی إجلاء 2500 طفل من غزة للعلاج فورا
2025-01-31 12:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة على الفور لتلقي العلاج الطبي. وقال في منشور على منصة إكس: “يجب إجلاء 2500 طفل على الفور (من قطاع غزة للعلاج) مع ضمان قدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم”. وذكر أنه تأثر بشهادات أطباء عملوا في قطاع غزة، مشيدا بجهودهم وتضحياتهم […]

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