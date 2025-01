2025-01-31 12:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة على الفور لتلقي العلاج الطبي. وقال في منشور على منصة إكس: “يجب إجلاء 2500 طفل على الفور (من قطاع غزة للعلاج) مع ضمان قدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم”. وذكر أنه تأثر بشهادات أطباء عملوا في قطاع غزة، مشيدا بجهودهم وتضحياتهم […]

