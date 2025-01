2025-01-31 12:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد كشف النائب هادي السلامي، الجمعة، عن وجود ثلاثة أسباب تمنع المضي في تعديل الموازنة داخل مجلس النواب. وقال السلامي، في حديث تابعته (المدى)، إن "مشروع تعديل الموازنة يُعد أمراً بالغ الأهمية، ونتعامل معه باهتمام منذ أسابيع"، مشيراً إلى أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسة تدفعنا لعدم دعمه، أبرزها أنه يمثل انتهاكاً للمادة 62 أولاً من […]

The post ثلاثة أسباب تمنع تعديل الموازنة داخل البرلمان appeared first on جريدة المدى.