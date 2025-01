2025-01-31 12:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة تحدث نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو وقائد النصر الحالي في تصريحات لشبكة la Sexta TV عن علاقته مع الأسطورة ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة السابق، وإنتر ميامي الحالي.لطالما استمر الحديث عن الحالة التنافسية التي ربطت النجمين رونالدو وميسي على زعامة كرة القدم، لمدة تزيد عن 15 عاما، حيث وصل ذروة هذا التنافس في الفترة […]

The post رونالدو: علاقتي بميسي لم تكن سيئة أبدا appeared first on جريدة المدى.