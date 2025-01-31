الفياض: لن نخذل شعبنا في الوقوف بوجه كل مؤامرة

2025-01-31 13:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن الحشد الشعبي لن يخذل الشعب العراقي في الوقوف بوجه كل مؤامرة، مشيرا الى أن الحشد الشعبي مؤسسة تفاعلية يخدم الجمهور ويتواصل معه دوما.وقال الفياض خلال مشاركته بالمؤتمر المركزي الاول لكشافة الحشد الشعبي وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "كلنا امل حينما نرى الشباب يتفاعلون مع الحشد الشعبي"، لافتا الى أن "الحركة الكشفية تسهم في صناعة المواطن الصالح ورسم القيم الوطنية".وأضاف الفياض أن "البعض يحاول تسويق ثقافة الهزيمة والانكسار"، مشيرا الى أن "الحشد الشعبي مؤسسة تفاعلية يخدم الجمهور ويتواصل معه دوما".