2025-01-31 13:09:39 - المصدر: ايشان

رد السياسي البارز، عزت الشابندر، على تصريحات أطلقها رئيس كتلة السيادة النيابية، سالم العيساوي، مجد عبرها بسطوة أحمد الشرع المعروف سابقا بـ”الجولاني” على مقاليد الحكم في سوريا. وقال الشابندر: “لم تكن موفقًا ولا مُنصِفًا في (هِنَتِكَ) هذه ياصاحبي”، مبينا: “فمَنْ جاء بالدبابة الأمريكية وقدّم لها مبررات الغزو والاحتلال هو صدام وحماقاتُه وحروبُه العَبَثيّة”. وأردف: “أمّا […]

ظهرت المقالة الشابندر يرد على العيساوي: مَن تنتقدهم أعادوا لك كرامتك وحريتك المسلوبة أولاً على ايشان.



