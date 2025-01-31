الشرطة يغادر إلى طهران لمواجهة الاستقلال في أبطال آسيا

2025-01-31 13:10:03 - المصدر: واع

بغداد-واع-علي الخرسانغادرنا صباح اليوم الجمعة الى العاصمة الإيرانية طهران وفد فريق الشرطة الكروي لمواجهة نظيره استقلال طهران لحساب دوري أبطال آسيا لفرق النخبة.وقال المنسق الإعلامي لفريق الشرطة أثير الشويلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " وفد نادي الشرطة غادر صباح اليوم الجمعة الى العاصمة الايرانية طهران تمهيداً لمواجهة فريق استقلال طهران الايراني لحساب منافسات بطولة دوري ابطال آسيا لفرق النخبة يوم الاثنين المقبل ".يشار الى أن فريق الشرطة خاض (6) مباريات تعادل خلالها مع النصر السعودي بهدف لكل منهما وخسر من الهلال السعودي بخماسية نظيفة وتعادل مع باختاكور الاوزبكي سلبياً وخسر من اهلي جدة السعودي بخمسة أهداف لهدف واحد وخسر ايضاً من الوصل الاماراتي بثلاثة أهداف لهدف واحد وخسر من بيرسيبوليس بهدفين لهدف.







