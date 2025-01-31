اجتماع "حاسم" في بغداد بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان

2025-01-31 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ من المقرر أن يعقد وفد حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، اجتماعاً معالحكومة الاتحادية في العاصمة حول رواتب الموظفين.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز إن الاجتماع سيبدأ بعد الساعة الواحدة ظهراً في منزل وزيرالخارجية فؤاد حسين حيث يتكون وفد حكومة الإقليم من نحو 20 شخصاً يرأسهم وزيرالمالية الكوردستانية بمشاركة العديد من المديرين العامين في الوزارة.

وأضافأن الاجتماع سيتضمن مناقشة راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 ورواتب سنة 2025.

وتعودجذور أزمة الرواتب في إقليم كوردستان إلى العام 2014، حين تصاعدت الخلافات بينالحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن إدارة ملفي النفطالموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط وما تبعه من اجتياحجائحة كورونا في العالم.

وتوقفتبغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكلمستقل، وأدى هذا الصراع إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة منالتأخيرات والتراكمات المالية.

ومنذذلك الوقت، جرت العديد من المحاولات لإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزهاالاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل التزامهبتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرارانعدام الثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.

ومعاستمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات فيالآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمةالاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقىالتحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عنالتسييس.