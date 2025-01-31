بدأت كهواية.. حكاية ستيني مع الكاميرات القديمة في قلب بغداد (صور)

2025-01-31 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يتوسط الملا إبراهيم كاميراته، فيمحل صغير نسبياً بمنطقة الباب الشرقي سوط العاصمة بغداد، حيث أحاط نفسه بكاميراتيقترب عمر بعضها من 80 عاماً، بضمنها نادرة وتوجد منها قطع محددة.

الملا إبراهيم (65 عاماً) بدأ حكايته معالكاميرات بأنواعها كافة عام 1990، وكانت هواية في بدايتها، قبل أن تتحول إلىمهنته الأساسية، كما قال لمراسل وكالة شفق نيوز.

ففي هذا المحل، يمتلك الملا إبراهيم، كاميراصنعت في العام 1932، فضلاً عن امتلاكه أغلب العلامات التجارية الشهيرة للكاميرات،منها "هازبلا" و"لينهوف" وكل أنواع "كانون"و"نيكون" و"كوداك"، بحسب حديثه.

وأضاف "كاميرا ألبا قليلة جداً، وكانت لديمنها قطعتين فقط".

وحول طبيعة الزبائن، أوضح: "ليس كل شخصيشتري الكاميرات، فهناك من لديه رغبة وهواية، كما أن تعليم التصوير الحقيقي كانسابقاً وما زال، بكاميرا الفيلم وليس الديجتال الحديثة، لأن كاميرا الفيلم أنت منتوجهها من ناحية الظل والضوء وفتحة العدسة، على عكس الحديثة هي من توجهك وتعرض لكصورة مباشرة".

وعن الأسعار، بين الملا إبراهيم، أن"الأسعار تبدأ من 30 أو 50 ألف دينار وصولاً إلى 500 ألف دينار، حسب نوعالكاميرا والعدسة، كما هناك كاميرا تجاوز سعرها المليون دينار، لأنها جديدة ومنيقتنيها قليلون جداً".