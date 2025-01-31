شارع المتنبي.. ذاكرة بغداد الثقافية تنبض بالحياة كل جمعة (صور)

2025-01-31 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشهدشارع المتنبي، القلب النابض للثقافة العراقية، تجمعاً فريداً كل يوم جمعة، حيثيلتقي الأدباء والفنانون والمثقفون من مختلف الأجيال في مشهد يعكس روح العراقالثقافية العريقة.

يمتد الشارع،الذي يعد أحد أقدم المراكز الأدبية في العاصمة بغداد، على ضفاف دجلة، متحولًا إلىملتقى يعج بالكتب والنقاشات الفكرية، حيث تُعرض مؤلفات نادرة وحديثة في مختلفالتخصصات.

ولا يقتصرالمشهد في شارع المتنبي على تبادل الكتب فقط، بل يتخلله حوارات ثقافية، وعروضفنية، وجلسات نقاشية تسلط الضوء على قضايا الأدب والفن والمجتمع.

كما يعد الشارعشاهداً على ذاكرة العراق الثقافية حيث يبقى رمزاً لتحدي الزمن، وملتقى لمحبيالكلمة والكتاب، في صورة تجسد عشق العراقيين للثقافة.