2025-01-31 13:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، سحب الأعمال من الشركة المنفذة لمشروع تأهيل 42 حياً.

و قال مراسل "بغداد اليوم" إن المحافظ أكد أنه تم الزام الشركة بإكمال أعمالها في الأحياء التي باشرت العمل فيها خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر".

وأضاف أن الزاملي أشار إلى تجزئة الأعمال على الأحياء المتبقية إلى شركات متعددة لإكمال التأهيل خلال التوقيتات المحددة.

وجاء هذا القرار على خلفية تظاهرات حاشدة في الديوانية حول تردي الواقع الخدمي في المحافظة، واتهامات لشركة انصار الله الاوفياء بالفساد، وهي الشركة التي تسلمت سابقا مشروعا عملاقا في المحافظة، بقيمة 320 مليار دينار (نحو 244 مليون دولار)، لإعمار 42 حيًا، ليتبين لاحقا أن "الشركة الإسبانية" المفترض أنها تنفذ المشروع "وهمية".

وانطلقت تظاهرات حاشدة في الديوانية، وقطعت الجسر المعلق الذي يجاور مبنى الحكومة المحلية بالإطارات المحترقة، مرددين شعار "كلا كلا إسبانية" احتجاجاً على فشل الشركة المكلفة بتعبيد الطرق، مهددين بـ"تشرين جديدة" مالم تنفذ مطالبهم.







