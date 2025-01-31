لأول مرة منذ عقد.. نحو 3 ملايين عاطل عن العمل في ألمانيا

2025-01-31 13:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالةفي ألمانيا قد سجل ارتفاعا في بداية العام رغم زيادة أقل من المتوقع في عددالعاطلين عن العمل، حيث يؤثر ضعف أكبر اقتصاد في أوروبا على سوق العمل.

وقال مكتب العمل الاتحادي، يوم الجمعة، إن عددالعاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بأقل من المتوقع في يناير.

وذكر المكتب أن عدد العاطلين عن العمل ارتفعبنحو 11 ألف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.88 مليون.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعواارتفاع هذا الرقم بنحو 14 ألفا، غير أن معدل الوظائف المعدل في ضوء العواملالموسمية ارتفع قليلا إلى 6.2 بالمئة.

ومن المتوقع أن يستمر عدد العاطلين عن العمل فيالزيادة هذا العام ليتجاوز حاجز الثلاثة ملايين لأول مرة منذ 10 سنوات في بدايةعام 2025 في ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة.

وأضاف مكتب العمل أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ632 ألفا في يناير انخفاضا بنحو 66 ألف وظيفة عن العام الماضي، مما يشير إلى تباطؤالطلب على العمالة.

ووفقا للبيانات، ارتفع معدل البطالة بنحو 0.4نقطة مئوية على أساس شهري إلى 6.4 بالمئة.