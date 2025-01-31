شرطة ديالى: تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في بغداد

2025-01-31 13:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

تمكنت شرطة ديالى اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، من تحرير مختطفة والقبض على خاطفها في بغداد.

وقال بيان، لقيادة شرطة ديالى، تلقته "بغداد اليوم"، ان " العملة جرت بتخطيط دقيق وتنفيذ مباشر من قبل خلية الصقور الاستخبارية /ديالى، وبالاشتراك مع مفارز شرطة ديالى، وباشراف قائد شرطة ديالى من متابعة الخاطف في احدى مناطق بغداد والقبض عليه وتحرير المختطفة".

واضاف البيان، انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وايداعه التوقيف تنفيذاً لقرار السيد قاضي التحقيق.