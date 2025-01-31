الإطاحة بتاجري مخدرات وضبط كيلوغرام من المواد المخدرة في ميسان

2025-01-31 13:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، الإطاحة بتاجرين مخدرات وضبط كيلوغرام من المواد المخدرة في ميسان.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار السموم المخدرة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع شؤون المخدرات من الإطاحة باثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظه ميسان وبحوزتهما وبالجرم المشهود كيلوغرام من المواد المخدرة"

وأضافت أن "القوة قامت بمصادرته المواد وإيقاف المتهمين وفق احكام المادة (28) مخدرات".



