الفياض: هناك من يحاول بث "القلق" ضد الحشد وسنقف بوجه كل مؤامرة

2025-01-31 13:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حذر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، من محاولات قال إنها تهدف لـ"بث القلق" ضد الحشد، فيما تعهد بالوقوف بوجه "كل مؤامرة". وقال الفياض في كلمة خلال انطلاق فعاليات "المسيرة المركزية الثانية لكشافة الحشد في بغداد"، تابعتها (المدى)/، إن "الحشد الشعبي مؤسسة تفاعلية تخدم الجمهور وتتواصل معه دوما، والبعض يحاول بث القلق […]

