تنتظر الرد.. السليمانية تخاطب بغداد لصرف رواتب موظفيها

2025-01-31 14:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نائب محافظ السليمانية، شاهو عثمان، يوم الجمعة، أن الإدارةالمحلية وجهت كتابا رسميا إلى الحكومة العراقية ووزارة المالية للمطالبة بصرفرواتب موظفي المحافظة، مؤكدًا أنهم في انتظار الرد الرسمي من بغداد.

وقال عثمان، لوكالة شفق نيوز، إن "مسألةالرواتب بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد يجب أن تجد حلاً عاجلًا، كما هناك قراراتقضائية وتشريعات مالية واضحة تدعم صرف الرواتب".

وأضاف: "لقد خاطبنا الحكومة العراقية ووزارة المالية بشكل رسمي لضمانالبدء بإجراءات صرف الرواتب، وننتظر رد بغداد، وهناك قرار صادر عن المحكمةالاتحادية العراقية يشير إلى حق المؤسسات الحكومية في المطالبة بصرف الرواتب،وبناءً على ذلك، تم توجيه كتاب رسمي بهذا الشأن، مطالبين البنوك بالاستعداد لتنفيذإجراءات الصرف فور صدور الموافقات اللازمة".

وتابع أن "إدارة السليمانية تؤكد مجددًادعمها الكامل لحقوق الموظفين"، مشددًا على "ضرورة الإسراع في حل الأزمةالمالية وفق قرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة".

و يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الأزمةالمالية في إقليم كوردستان، حيث تأخرت رواتب الموظفين لعدة أشهر بسبب الخلافات بينأربيل وبغداد بشأن الملفات المالية، وبينما تطالب حكومة الإقليم الحكومة الاتحاديةبالالتزام بصرف الرواتب وفق الموازنة، لا يزال الموظفون، وخاصة المعلمون، يخوضونإضرابات للمطالبة بحقوقهم، ما يزيد من الضغط على الأطراف المعنية للإسراع بحلالأزمة.

ويعاني إقليم كوردستان منذ سنوات من أزمة ماليةناجمة عن الخلافات السياسية والإدارية مع الحكومة العراقية، وخصوصًا فيما يتعلقبعائدات النفط والمستحقات المالية، وعلى الرغم من صدور قرارات من المحكمةالاتحادية تدعم صرف الرواتب، فإن العملية تواجه تأخيرات متكررة.

وقد أدى ذلك إلى تزايد الاحتجاجات والإضراباتفي مختلف القطاعات، مما يضع الحكومة الاتحادية وكوردستان أمام تحديات كبيرة لحلالأزمة وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للموظفين.