البيئة: مجلس الوزراء وفر الموارد المالية لمعالجة مشكلة التلوث

2025-01-31 14:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكدت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء وفر الموارد المالية لمعالجة مشكلة التلوث ، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأنشطة المخالفة.

وقال وكيل وزارة البيئة جاسم الفلاحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتشكيل فريق فني لمعرفة أسباب التلوث الذي حصل في وقت سابق في بغداد وتقديم تقرير عن هذا الموضوع خلال 48 ساعة، وتم اتخاذ إجراءات من قبل الجهات المختصة، فضلاً عن الدعم الذي حصلت عليه وزارة البيئة من مجلس الوزراء الذي وفر الموارد المالية من أجل معالجة مشكلة التلوث".

وأضاف أنه "تم تشكيل عدة لجان وتم تشديد الرقابة البيئية من قبل اللجنة المسؤولة عن إيقاف التجاوزات من قبل الأنشطة الملوثة والتي تترأسها قيادة عمليات بغداد"، لافتاً الى أن "هناك أكثر من 154 (كورة صهر) تم غلقها فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأنشطة المخالفة والتي أسفرت عن إغلاق المئات من هذه الأنشطة".

وأكد الفلاحي أن "هناك تعاوناً مهماً جداً من قبل القوات الماسكة للأرض إضافة الى تعاون جهاز الأمن الوطني مع وزارة البيئة من أجل متابعة الأنشطة الملوثة ومحاسبتها لحماية حياة وصحة المواطنين".