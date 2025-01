2025-01-31 14:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قال مدير تربية ذي قار، علي إسماعيل، إن التأخير الحاصل في صرف رواتب الكوادر التربوية يعود إلى تأخر التمويل من وزارة المالية. وأوضح إسماعيل في تصريح نقله تلفزيون الناصرية المحلي أن التأخير ناتج عن تأخر وزارة المالية في اصدار التمويل المطلوب، حيث تم إصدار التمويل في نهاية يوم...

The post تلفزيون الناصرية: تربية ذي قار توضح أسباب تأخير صرف الرواتب والمواعيد المقررة لصرفها appeared first on شبكة اخبار الناصرية.