2025-01-31 15:00:05 - المصدر: ايشان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثث 520 قتيلا من تحت أنقاض القصف الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار مؤخرا. كما أفادت أنها فقدت خلال العدوان الإسرائيلي نحو 85 % من المنشآت والمعدات، مناشدة الوسطاء الضغط على “الاحتلال للسماح بإدخال المعدات اللازمة”.وجاء نص البيان كالتالي: “منذ تنفيذ وقف إطلاق النار تعمل المديرية العامة في […]

ظهرت المقالة انتشال 520 جثة من تحت الأنقاض في غزة منذ وقف إطلاق النار أولاً على ايشان.



