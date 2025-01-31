سبعة قتلى و42 جريحا في اصطدام حافلة بسيارة بجنوب العراق
2025-01-31 15:00:06 - المصدر: راي اليوم
الديوانية – (أ ف ب) – قضى ما لا يقلّ عن سبعة أشخاص بينهم طفلة وأُصيب 42 آخرون الجمعة بعد اصطدام حافلة ركّاب بسيّارة في جنوب العراق وسقوط الحافلة في مجرى مائي، على ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.
ووقع الاصطدام عند الساعة الثالثة والنصف فجر الجمعة (00,30 ت غ) عند مدخل قضاء الشامية بجنوب العراق، على طريق يربط مدينة الديوانية بمدينة النجف المقدّسة.
وقال مدير قسم العلاقات الإعلامية في هيئة صحة الديوانية عامر الكناني لوكالة فرانس برس “توفي سبعة أشخاص هم أربعة رجال وامرأتان وطفلة، وأُصيب 42 بينهم اثنان حالتهما حرجة”، مشيرا إلى أن القتلى كانوا من ركاب السيارة والحافلة.… [+]