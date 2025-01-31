مانشستر يونايتد يفوز على مضيفه ستيوا بوخارست بثنائية نظيفة

2025-01-31 15:16:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، بفوزه على مضيفه ستيوا بوخارست بثنائية نظيفة مساء الخميس، في الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول.

وسجل ثنائية الشياطين الحمر كل من ديوجو دالوت في الدقيقة (60) وكوبي ماينو في الدقيقة (68)، من المباراة التي أقيمت على ملعب أرينا ناسيونالا.

واحتل اليونايتد المركز الثالث رافعا رصيده إلى 18 نقطة، فيما ظل رصيد ستيوا بوخارست عند 14 نقطة، ليحتل المركز 11 ويبلغ الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

الشوط الأول

وانطلق اليونايتد باحثا عن هدف مبكر، واحتسب له الحكم ركلة حرة، نفذها كريستيان إريكسن، وتابعها ماتيس دي ليخت برأسه بعيدا عن المرمى.

وكاد ستيوا بوخارست يفتتح التسجيل عندما نفذ رادونوفيتش ركلة حرة نحو منطقة الجزاء، تابعها بوبيسكو بيساره مباشرة، لتمر الكرة بجانب القائم البعيد.

وحصل لاعب وسط مانشستر يونايتد كوبي ماينو على تمريرة من ليساندرو مارتينيز، ليغمزها فوق رأسه قبل التسديد، بيد أن الحارس تصدى لكرته.

وتابع ماينو من داخل منطقة الجزاء تمريرة هويلوند فوق المرمى، ثم احتسب الحكم ركلة حرة لصالح اليونايتد، نفذها برونو فرنانديز فوق المرمى.

وقبل نهاية الزمن الأصلي للشوط الأول، ضغط يونايتد على مرمى ستيوا، وأرسل مالاسيا كرة أمام هويلوند الذي فشل في اللحاق بها أمام المرمى.

الشوط الثاني

وأجرى روبن أموريم مدرب يونايتد، تبديلا هجوميا مزدوجا بين الشوطين، دخل على إثره أماد ديالو وأليخاندرو جارناتشو مكان كولير ومالاسيا.

وأطلق جارناتشو تسديدة ارتدت من القائم، ثم نفذ إريكسن ركلة حرة تابعها مارتينيز برأسه، لكن دي ليخت عجز عن إكمالها في الشباك.

وسدد هويلوند بين قدمي مدافع، لكن الحارس تارنوفانو أنقذ الموقف، ثم هز برونو فرنانديز عارضة مرمى ستيوا بتسديدة قوية بعيدة المدى.

وتمكن مانشستر يونايتد أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 60، عبر البرتغالي ديوجو دالوت، الذي تابع تمريرة عرضية مرسلة من ماينو.

واقترب ستيوا من تحقيق التعادل في الدقيقة 63، بيد أن تسديدة بيرليجيا القوية ارتدت من العارضة قبل أن تسقط على خط المرمى.

وعزز يونايتد تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 68، عندما مرر جارناتشو كرة داخل منطقة الجزاء، تابعها ماينو بلمسة دقيقة في الشباك.

وأنقذ بايندير مرماه من تسديدة ستيفانيسكو من خارج منطقة الجزاء، ثم عاد الحارس التركي ليتصدى لمحاول البديل بالوتا القريبة.

وأضاع فرنانديز فرصة الهدف الثالث لمانشستر يونايتد عندما حصل على تمريرة بالكعب من جارناتشو، ليسدد بجانب القائم البعيد.