موارد الديوانية: زيادة مساحة الخطة الزراعية إلى 250 ألف دونم نتيجة تحسن الإطلاقات المائية

2025-01-31 15:20:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع – صفات العزاويأعلن مدير الموارد المائية في الديوانية، المهندس مسافر داخل، اليوم الجمعة، أن الإطلاقات المائية التي تم توريدها إلى المحافظة هذا العام شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، ما أسهم بشكل إيجابي في دعم الخطة الزراعية.وقال داخل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الإطلاقات المائية الواردة إلى المحافظة هذا العام شهدت تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام الماضي"، موضحا ان "تصريف مياه شط الحلة والديوانية في بداية الموسم الحالي بلغ 140 مترا مكعبا في الثانية، مقارنة بـ100 متر مكعب في الثانية في العام الماضي، بل كان يقل أحيانًا عن هذا الرقم".وأضاف، أن "هذا التحسن في الإطلاقات المائية انعكس إيجابا على تنفيذ الخطة الزراعية في المحافظة، حيث بلغت المساحة المزروعة العام الماضي 160 ألف دونم، بينما ارتفعت هذا العام إلى 185 ألف دونم، وبعد تساقط الأمطار، تمت زيادة الخطة إلى 250 ألف دونم، أي بزيادة 65 ألف دونم على الخطة الزراعية للمحافظة".وأشار، إلى أن "التحسن في الإطلاقات المائية لم يقتصر على شط الحلة فحسب، بل شمل وسط الفرات، مما أسهم في تنفيذ الخطة الزراعية في مناطق أخرى، مثل شط الشامية والعباسية، حيث ارتفع التصريف فيهما إلى 50 مترا مكعبًا في الثانية بعد أن كان 35 مترا مكعبًا في الثانية".