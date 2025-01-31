العراق يصدر الزيوت النباتية لأول مرة من ميناء أم قصر الجنوبي

2025-01-31 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت شركة الموانئ العراقية، تصدير الزيوت النباتية لأول مرة من ميناء أم قصر الجنوبي.

وبحسب بيان للشركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) فإن "قطاع الصادرات الزراعية في العراق شهد تطوراً كبيراً، حيث تمكن ميناء أم قصر الجنوبي، أحد أهم الموانئ العراقية، من تحقيق إنجاز جديد بتصدير أول شحنة ضخمة من الزيوت النباتية".

وأشار إلى أن "كمية الشحنة بلغت كمية الشحنة المصدرة 40000 ألف طن من زيت فول الصويا عالي الجودة، تم تصديرها إلى أسواق واعدة في كل من باكستان والهند".

وبين أن "الشحنة صُدرت من رصيف رقم 2 في ميناء أم قصر الجنوبي"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يؤكد على مكانة العراق المتزايدة كلاعب رئيسي في سوق الزيوت النباتية العالمية".

وأكد أن "هذا التطور يساهم في تنويع الصادرات العراقية وزيادة إيراداتها"، موضحاً أن "جزءاً من ميناء أم قصر الجنوبي تحول إلى منطقة صناعية، حيث تم بناء مصنع لتصنيع الزيوت والأعلاف بالشراكة مع شركات التشغيل المشترك".

وتابع أن "من المتوقع أن يفتح هذا الإنجاز آفاقاً جديدة لتصدير المنتجات الزراعية العراقية إلى أسواق أخرى، ويؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الزراعة والصناعة الغذائية في العراق، ويساهم هذا التطور في توفير فرص عمل جديدة للشعب العراقي".