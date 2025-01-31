2025-01-31 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على قتلة المرجع الديني محمد باقر الصدر الذي تمإعدامه مع شقيقته "بنت الهدى" في العام 1980 من قبل النظام السابق.

وقالالسوداني في منشور على حسابه بمنصة "أكس"، وتابعته وكالة شفق نيوز"يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجريبالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون، وتأكيد عدم الإفلات من العقاب".

وأضاف"‏ومع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المجرمة للنظام الصداميالبعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، وشقيقته،وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفةفي غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم".

وأكدالسوداني "‏ستبقى الجهود المخلصة تعمل بذات الزخم، في ملاحقة كل من أجرم بحقالدم العراقي، في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا،ولكل مظلوم أو شهيد".

وكانمصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز في حزيران/ يونيو 2024، بأن القوات الأمنيةالعراقية ألقت القبض على مسؤول رفيع من النظام السابق اعترف بتنفيذ أمر إعدام آيةالله العظمى محمد باقر الصدر وشقيقته "بنت الهدى" في 9 نيسان/ أبريل1980.

وقالالمصدر إن الاعتقال أثناء دخول المتهم إلى إقليم كوردستان لتجديد مستمسكات رسميةفي الدوائر الحكومية، لافتاً إلى أن المهتم "كان يشغل منصب مدير الشعبةالخامسة سابقاً.

وأوضحالمصدر، أنه تم القبض على المطلوب "سعدون صبري القيسي" (العميد نزار)وجلبه مخفوراً الى بغداد، وبعد التحقيقات الأولية التي أُجريت معه، اعترف بجريمةإعدام الصدر وشقيقته بشكل مشترك مع عناصر الأمن السابق في الشعبة الخامسة.

وخلالمرحلة كشف الدلالة، أشار المتهم إلى أن مكان إعدام الصدر وشقيقته يقع ضمن مقترباتمدينة بسماية السكنية، ولكن نتيجة تغيير المعالم العمرانية للمنطقة المذكورة، لميتم تحديد المكان بالشكل الدقيق.