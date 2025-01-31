2025-01-31 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كثيرة هي المعاناة التي ما تزال تلقي بظلالهاعلى العائلات والأطفال التي فرت من بطش تنظيم داعش في العراق، أجيال لن تتعافى ممامر بها من ظلم وحيف طالهم وعائلاتهم.

الحديث هنا لا يدور حول أطفال بلدة "قراج" العراقية،الذين هجرهم داعش وهم صغار والآن وصلت أعمارهم الى 12 عاما وصاروا فتية يعرفون مايدور حولهم، أب لقي حتفه بضربة جوية من التحالف الدولي أو دخل في مشادة مع عناصرالتنظيم وغيب وصار مجهول المصير.

تجاوز وطعام مجاني

ثلاثة أصدقاء جمعتهم حاوية الأزبال في إحدى مناطق كركوك، وقبلالحاوية جمعتهم مناطق التجاوز، على الرغم من أنهم ليسوا من سكان محافظة كركوك.

ومثل قراج القرية التي ينحدر منها محمد خلفذو(11عاما)، عشرات القرى في عموم مناطقنينوى وصلاح الدين التي ما تزال من العائلات المهجرة وتستقر في كركوك، ولا تريدالعودة الى مناطق سكانها فهي بين الاستقرار وإيجاد فرصة سكن والتجاوز عليها مع فرصعمل في اسواق كركوك التجارية او عربة صغيرة .

يقول محمد خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل لا يدرله اي مال شخصي بقدر توفير كميات من الاموال ليسلمها لعائلته التي تسكن احد الدورالتجاوز في اقصى اطراف حي واحد حزيران جنوبي كركوك".

ويضيف: "تمكنت من الحصول على مساحة 100 متر، وبنتعائلته داراً سكنية تأويه وأخوته ووالدته التي تعمل هي الاخرى في جمع علبالمشروبات الغازية لغرض بيعها والحصول على مقدار يومي يصل الى 10 أو 15 ألف دينار".

ويتابع خلف، حديثه بالقول: "وجبه الافطار اليوم سخيةجدا حيث مزقنا انا واصدقائي جميع الاكياس واستخرجنا منها أولاً (القواطي) علب فارغة،بعد إتمام إفراغ الأكياس وجدنا وجبة طعام جميلة متكونه من قطع الكيك وقطع البيتزاومعها سيكارة الكترونية جديدة، تقاسمنا الكيك والوجبة وجلسنا فوق الحاوية الحديديةلتناول وجبة الافطار وبعد اتمام الوجبة، تناوبنا على تدخين السيجارة".

ويلفت إلى أنه يقضي يومه في جمع العلب المعدنية ويخرج منذساعات الصباح الاولى حتى مغيب الشمس، وعند عودته الى منزل يقوم بتفريغ العربة التيجمع فيها اكوام العلب وما جادت به مكب النفايات من قطع الخبز اليابسة وما اليها منمواد يتم جمعها لبيعها الى تجار يشترونه منهم باسعار حسب الوزن".

أطفال بلا هوية

إلى ذلك، يقول طفل آخر، على مقربة من مكب للنفايات، يدعى (عمارحسن 10 سنوات)، لوكالة شفق نيوز، إنه "ولد في سنوات سيطرة داعش على مناطقنينوى في احدى القرى النائية في اطراف قضاء تلعفر.

وخلال تلك السنوات، تم تصفية والده بـ"تهمة لا يعرفها"،ومنذ ذلك الحين، انتقلت بهم والدتهم إلى أطراف محافظة نينوى، ومكثوا هناك 6 أشهروبعدها إلى كركوك، وهم الآن في سكن تجاوز بأطراف كركوك، حسب قوله.

ويرى عمار حسن، أن العمل ليس معيباً ولكن العوز المادي لعائلتهيجبره وأخوته الصغار على رحلة البحث في مكب النفايات لتوفير لقمة العيش، لافتاًإلى أنه لا يمتلك الهوية العراقية بسبب عدم تسجيله في زمن داعش وعدم اصدار هوية لهمنذ ذلك الحين.

ويزيد بالقول: "العمل في البحث عن علب المشروباتالغازية متعب ولكن يوفر لقمة الخبز بالحلال.. نحن نعمل على مدار 24 ساعة ونجمع مانقدر ونقوم بجمعها في المنزل وتليها مرحلة البيع للمشترين، وانا واصدقائي نجد متعةفي تناول وجبات الغذاء داخل مكب النفايات فلا رقيب علينا نأكل مجانا وندخن كذلك سيجارةلتعديل المزاج.. يتحدث مازحاً.

ويتابع: "هذا كله بلا نقود بل نحن نجني من المطاعمالمتجولة نقوداً نحولها الى مال للعيش فنحن بلا هوية ولا معيل وسنبقى هكذا حتىالموت.. كتب علينا العيش في مكب النفايات والتهجير".

تقصير حكومي

في غضون ذلك، يقول رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشدالصالحي لوكالة شفق نيوز، إن "الطفولة في العراق مظلومة وهناك المئات منالاطفال الذين يحتاجون للرعاية الحكومية، والطفل في أي بلد هو ثروة المستقبل ورأسمال الدولة العراقية وحقوقه مثبتة دستورياً، لكن الحكومة العراقية لم تقمبواجباتها الدستورية والإنسانية تجاه الطفل العراقي خاصة مع النازحين والمهجرينواليتامى وغيرهم، فهناك المئات من العائلات المهجرة في كركوك لم تعد الى مناطقسكنها ويعيشون تحت مستوى خط الفقر".

ويشدد الصالحي، بالقول إن "الطفل في كل دول العالم له حقوق في التربية والصحةوالمستقبل والتأهيل النفسي، لكن عند مقارنة الاهتمام بحقوق الطفل العراقي معنظرائه في الدول العربية والأجنبية يلاحظ أن هناك تقصيراً في توفير حقوق الطفلالعراقي وهذا نتيجة التقصير الحكومي".

ويختتم رئيس اللجنة النيابية، حديثه بالإشارة إلى أن"الكثير من الأطفال في العراق تركوا مدارسهم ولجأوا إلى العمل الشاق من أجللقمة العيش، كما هناك جيل من مواطني الخيم من النازحين وخصوصاً الأقليات ومنهمالإيزيديين وما تعرضوا له من إبادة وفقدان لأولياء الأمور، لكن لم تقم الحكومةالعراقية بما ينبغي وتأهيلهم نفسياً وجعلهم ثروة وطنية مستقبلية".

يذكر أن 4.7 ملايين طفل عراقي قد تأثر بسيطرة تنظيم داعشعلى مدن عدة، والتي تسببت في مشكلات جمّة لهم ارتبطت بالنزوح وعدم تلقيهم لقاحاتوفقدانهم لذويهم وتعرضهم لأضرار جسدية، فضلاً عن إجبار 3.5 ملايين طفل منهم علىترك مقاعد الدراسة.