وزير الكهرباء يشدد على العمل بـ 3 شفتات لإنجاز مشاريع فك الإختناقات قبل الصيف

2025-01-31 16:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، على العمل بثلاث شفتات لإنجاز مشاريع فك الإختناقات وإنجازها قبل الصيفزوذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "في إطار الجهود المكثفة لتنفيذ مشاريع فك الإختناقات، ترأس وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة مع مسؤولي الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، بحضور المدراء العامين في الوزارة، ومدراء فروع واسط وديالى والأنبار"، لافتاً إلى أنه "جرى استعراض سير تنفيذ مشاريع الخطة الطارئة لفك الإختناقات في تلك المحافظات".ووجه الوزير، وفقاً للبيان، بـ"سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعتماد نظام العمل بثلاث شفتات لضمان إنجاز المشاريع قبل موسم الصيف المقبل"، مبيناً أن "مشاريع خطة فك الإختناقات للمحافظات الثلاث تشمل الآتي:- إنشاء 29 محطة جديدة ( 33/11 ك. ڤ)- نصب 17 محطة متنقلة جديدة- تأهيل 15 محطة ثانوية- مد 41 خط جديد جهد ٣٣ ك. ڤ.- تأهيل 18 خط 33 ك.ڤ- إنشاء 212 خط جديد 11 ك.ڤ.- تأهيل 113 خط 11 ك.ڤ.- تطوير شبكات 44 حياً سكنياً قديماً".وأوضح أن "هذه المشاريع تهدف إلى فك الإختناقات وتحسين واقع الكهرباء في تلك المحافظات، حيث سيستمر العمل على مدار الساعة لضمان الإنجاز ضمن التوقيتات المحددة".