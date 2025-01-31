2025-01-31 16:45:05 - المصدر: ايشان

تترقب عيون العرب والعالم، لحظة الوداع الأخير لتشييع سيد العرب في لبنان، بعد انتهاء موعد الهدنة. وأفادت تقارير صحفية لبنانية، بأن حزب الله، حدد الـ 23 من الشهر المقبل موعداً لتشييع السيد حسن. وكان حزب الله، قد أعلن سابقاً أن تشييع الشهيد نصر الله، سيكون في الضاحية الجنوبية بعد انقضاء 60 يوماً من وقف إطلاق […]

ظهرت المقالة الوداع الأخير.. الـ23 من شباط المقبل موعداً لتشييع سيد العرب في لبنان أولاً على ايشان.



