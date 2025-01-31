2025-01-31 16:45:05 - المصدر: ايشان

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلقاء القبض على قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وشقيقته، آمنة الصدر، من قبل رجال الأمن الوطني. وقال السوداني عبر تغريدة على منصة “إكس”: “يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون، و تأكيد عدم الإفلات من العقاب”. […]

ظهرت المقالة السوداني: القبض على قتلة الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته أولاً على ايشان.



