السوداني: الأمن الوطني القى القبض على قتلة السيد محمد باقر الصدر

2025-01-31 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، القبض على قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر.

وقال السوداني في تدوينة له على منصة "إكس"، تابعتها "بغداد اليوم" "يثبت رجال الأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون، و تأكيد عدم الإفلات من العقاب".

واضاف: "مع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المُجرمة للنظام الصدّامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، وشقيقته، وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم".

واختتم القول: "ستبقى الجهود المُخلصة تعملُ بذات الزخم، في ملاحقة كل من أجرم بحق الدّم العراقي، في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا، ولكل مظلوم أو شهيد".











