صلاح الدين تعلن قرب افتتاح جسر الفتحة الرابط مع محافظة كركوك

2025-01-31 17:40:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - فليح العبيديأكد المشرف على مشروع إنجاز جسر الفتحة الكونكريتي، اليوم الجمعة، قرب افتتاح الجسر الذي يربط محافظتي صلاح الدين وكركوك، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أسهمت بتذليل العقبات التي عرقلت تنفيذه ما بين أعوام 2019-2023.وقال المشرف على مشروع إنجاز جسر الفتحة الكونكريتي رئيس مهندسين أقدم عوام قحطان يعقوب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جسر الفتحة الكونكريتي، يُعد ممراً رئيسيًا واستراتيجيًا، حيث يربط شرق نهر دجلة عند منطقة الفتحة شمال محافظة صلاح الدين، بغرب النهر عند مصفى بيجي، ما يجعله حلقة وصل مهمة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".وأشار يعقوب إلى، أن "المشروع تمت إحالته من حكومة صلاح الدين – قسم العقود في نهاية عام 2019، ومر بمراحل عدة، بدأت برفع الفضاءات المتضررة وتكسير الدعامات، لكنه واجه عدة توقفات عديدة؛ بسبب جائحة كورونا وعدم توفر التخصيصات المالية".وأضاف، أن "المشروع شهد نقلة نوعية بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء للموقع في 16 آب 2023، حيث لم تكن نسبة الإنجاز تتجاوز 40% في ذلك الوقت"، مؤكدًا، أن "رئيس الوزراء وجّه بتأمين التخصيصات المالية كافة، وأقر تمرير أمر الغيار رقم 2، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل، فضلا عن دور محافظ صلاح الدين بدر الفحل، ما أدى إلى رفع نسبة الإنجاز لأكثر من 90% حاليًا".ولفت إلى، أن "الهيكل الرئيسي للجسر وأعماله الكونكريتية قد أُنجزت بالكامل، ولم يتبقَّ سوى بعض الأعمال التكميلية على جهة محافظة كركوك، وتشمل نصب أعمدة الإنارة، إنشاء الأسيجة الوقائية ومفاصل التمدد، في حين أن جهة بيجي قد اكتملت تمامًا".وتابع، أن "الموعد المتوقع لإنجاز المشروع بالكامل هو 25 شباط من العام الحالي".