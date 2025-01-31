محافظة بغداد تقيم احتفالية اليوم الوطني للقرآن الكريم

2025-01-31 17:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجيأقامت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، احتفالية اليوم الوطني للقرآن الكريم برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاحتفالية التي تُقيمها محافظة بغداد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلقت الآن في العاصمة بغداد.وأضاف، أنه حضر الاحتفالية محافظ بغداد عبد المطلب العلوي وعدد من رجال الدين والشخصيات السياسية والاجتماعية.وقال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في كلمة ألقاها على هامش الاحتفال- وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدولة العراقية بمؤسساتها وبحكومتها سعت إلى اعتماد 27 رجب يومًا للقرآن الكريم وهي المرة الأولى في تاريخ العراق الحديث"، مبينا، أن "أيام المهرجانات والاحتفالات ستستمر لمدة أسبوع بعد هذا التاريخ وهذا ما اعتمد في قرار لمجلس الوزراء".وأضاف، "اعتماد 27 رجب يومًا وطنيًا للقرآن الكريم ليكون منطلقا للاحتفاء بكلام الله المجيد من قبل المؤسسات الحكومية في المحافظات كافة وفي الفعاليات المجتمعية بما يضمن نشر معالم هذا الاحتفاء وإشعار المسلم والمواطن العراقي بأهمية القران الكريم في حياته اليومية".وأكد، أنه "لا يخفى على الجميع أن الغاية لخدمة كتاب الله العزيز تمخض عنها إقامة أول جائزة دولية في تاريخ الدولة العراقية تمثلت بمسابقة القرآن الدولية لحفظ وتلاوة القرآن، فضلا عما تمخض عن أنشطة وفعاليات قرآنية في مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية".