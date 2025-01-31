شفق نيوز تكشف التفاصيل الكاملة لقتلة المرجع الديني محمد باقر الصدر

2025-01-31 17:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، عنتفاصيل دقيقة لقتلة المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته، فيما بين أن المتهمالأول الذي نفذ الإعدام، عاد إلى أربيل قبل عامين، بعد أن كان هارباً خارج العراقمنذ 2003.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منفذعملية إعدام المرجع الديني وشقيقته، وهو سعدون صبري جميل جمعة القيسي، من تولد1947، وشغل مناصب مهمة في زمن النظام السابق، أبرزها مدير أمن دوائر الدولة ومديرأمن البصرة والنجف، ومدير أمن الكويت بعد غزوها من النظام السابق ومديراً للأمنالاقتصادي".

وأضاف المصدر، أن "القيسي المعروف لدىأجهزة الأمن بـ(العميد زهير)، هو مسؤول أيضاً عن مذبحة التجار العراقيين خلال فترةالحصار الاقتصادي"، مبينا أن "القيسي ومساعده عادل إبراهيم الأعظمي،اقتادا المرجع الديني محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى إلى المكان المعروفحالياً بمدينة بسماية جنوبي بغداد، حيث أعدما فيه".

وأكد أن "القيسي نفذ بيده عملية الإعدامللصدر، والأعظمي أعدم بنت الهدى"، مضيفاً أن "القيسي هو الوحيد الذييعرف مكان دفن بنت الهدى".

وأكمل أن "القيسي هرب بعد سقوط النظام في2003 إلى سوريا وغير أسمه إلى الحاج صالح، قبل أن يعود الى العراق ويسكن في أربيلفي 26 شباط/ فبراير 2023".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،أعلن في تغريدة له على موقع إكس، وتابعتها وكالة شفق نيوز "يثبت رجال الأمنالوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخالقانون، وتأكيد عدم الإفلات من العقاب".

وأضاف "‏ومع تحقيق العدالة بالقبض علىرموز الآلة القمعية المجرمة للنظام الصدامي البعثي، قتلة الشهيد آية الله العظمىمحمد باقر الصدر رضوان الله عليه، وشقيقته، وكوكبة الشهداء من آل الحكيم، ومعهمآلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقةالمجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم".