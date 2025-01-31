وزير مالية كوردستان: اجتماع بغداد إيجابي ونتمنى حل الرواتب يوم الأحد

2025-01-31 17:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير المالية في إقليم كوردستان،آوات شيخ جناب، يوم الجمعة، أن الاجتماع في بغداد، كان إيجابيا بشأن رواتبالموظفين، ونتمنى حل القضية يوم الأحد.

وقال جناب في حديث للصحفيين، بمشاركة وكالة شفقنيوز، إن "أجواء الاجتماع في بغداد، كانت إيجابية جدا وبحثنا مسألة رواتبالموظفين والجداول".

وأضاف "نتمنى انتهاء العمل وتمويل الرواتبيوم الأحد (2 شباط المقبل)".

وبدأ في بغداد، ظهر يوم الجمعة، اجتماعا فيمنزل وزير الخارجية فؤاد حسين حيث يتكون وفد حكومة الإقليم من نحو 20 شخصاً يرأسهموزير المالية الكوردستانية بمشاركة العديد من المديرين العامين في الوزارة،لمناقشة راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 ورواتب سنة 2025.

وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كوردستان إلىالعام 2014، حين تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليمكوردستان بشأن إدارة ملفي النفط الموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاضأسعار النفط وما تبعه من اجتياح جائحة كورونا في العالم.

وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم منالموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلىاضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة من التأخيرات والتراكمات المالية.

ومنذ ذلك الوقت، جرت العديد من المحاولاتلإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزها الاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصةالإقليم من الموازنة مقابل التزامه بتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذهالاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار انعدام الثقة والخلافات السياسية بينالجانبين.

ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون فيالإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيينواقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين فياستلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمناستدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.