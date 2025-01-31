2025-01-31 17:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت محافظة السليمانية، يوم الجمعة، احتفالية كبرى بمناسبة العيد الوطني للنيبال، بمشاركة عدد كبير من العمال النيباليين المقيمين في إقليم كوردستان.

وشهدت الفعالية أجواءً ثقافية وتراثية عكست تقاليد الشعب النيبالي، وسط حضور واسع من الجالية النيبالية ومسؤولي منظمة العمال الأجانب.

وقال حمه هزار محمود، رئيس منظمة العمال الأجانب في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الاحتفالية تُقام سنوياً لتعزيز الروابط الثقافية بين العمال النيباليين المقيمين في السليمانية ووطنهم الأم"، مضيفاً "نسعى من خلال هذا الحدث إلى توفير أجواء وطنية يشعر فيها العمال بأنهم بين أهلهم، ونحرص على تمكينهم من تأدية طقوسهم كما لو كانوا في بلادهم".

ولفت محمود، إلى أن "الاحتفالية تضمنت فقرات فنية وثقافية، حيث قُدمت عروض غنائية فولكلورية نيبالية، وارتدى المشاركون أزياءهم التقليدية، إلى جانب تقديم الأكلات الشعبية التي تميز المطبخ النيبالي"، مبيناً أن "هذه الأنشطة اضفت طابعًا احتفاليًا يعكس تنوع الثقافات في السليمانية، ويعزز أجواء التعايش بين الجاليات المختلفة".

ويُعد العيد الوطني للنيبال مناسبة قومية يحتفل بها النيباليون سنوياً، تعبيراً عن هويتهم الوطنية وتراثهم العريق. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود منظمة العمال الأجانب في السليمانية لدعم الجاليات الوافدة، وتمكينها من الحفاظ على تقاليدها وثقافتها رغم بُعدها عن الوطن.

واختُتمت الفعالية وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث عبّر الحاضرون عن سعادتهم بهذه الفرصة التي مكنتهم من إحياء ثقافتهم في بلدهم الثاني. وأكدت منظمة العمال الأجانب في السليمانية استمرارها في دعم مثل هذه الفعاليات التي تكرّس قيم التنوع والتعايش.