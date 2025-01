كواليس الساعات الأخيرة قبل سقوط الأسد.. أسرار الانهيار السريع للنظام السوري

2025-01-31 18:05:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رغم مرور حوالي شهرين على سقوط النظام السوري السابق وإطاحة الفصائل المسلحة بحكم عائلة الأسد، لا تزال تتكشف يوماً بعد يوم كواليس ما جرى داخل أروقة النظام خلال الأيام التي سبقت وصول قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق، وكيف انهارت قوات جيش النظام بشكل سريع أمام زحف المعارضة. وكشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت […]

