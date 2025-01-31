مواجهة من العيار الثقيل في قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

2025-01-31 18:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أسفرت قرعة الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي سُحبت، اليوم الجمعة، (31 كانون الثاني 2025) في نيون السويسرية، عن مواجهة من العيار الثقيل بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي.

واضطر الفريقان لخوض الملحق عوضا عن التأهل المباشر إلى ثمن النهائي نتيجة فشلهما في احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى، فجاء ريال في المركز الحادي عشر وسيتي في المركز الثاني والعشرين من أصل 36، ما أسفر عن وقوعهما في مواجهة بعضهما للموسم الرابع تواليا.

تقام مباريات الملحق في 11 و12، و18 و19 فبراير شباط المقبل.

وفيما يلي نتيجة قرعة الدور الملحق:

كلوب بروج البلجيكي ضد أتالانتا الإيطالي





سبورتنغ لشبونة البرتغالي ضد بروسيا دورتموند الألماني





مانشستر سيتي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني





سلتيك الاسكتلندي ضد بايرن ميونخ الألماني





يوفنتوس الإيطالي ضد أيندهوفن الهولندي





فينورد الهولندي ضد ميلان الإيطالي





بريست الفرنسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي





موناكو الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي



