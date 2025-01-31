تستمر لأيام.. حالة جوية ممطرة قادمة إلى العراق

2025-01-31 18:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، (31 كانون الثاني 2025)، حالة جوية ممطرة في العراق الاسبوع المقبل.

وذكر بيان لهيئة الأنواء الجوية، تلقته "بغداد اليوم"،: "نستقبل حالة جوية ممطرة، تبدأ تأثيراتها اعتبارا من يوم الثلاثاء 2/4 وتنتهي الجمعة (من الاسبوع المقب)، فيما تبدأ بتحول الرياح يوم الثلاثاء المقبل الى جنوبية شرقية، ويزداد نشاطها المثير للغبار يوم الاربعاء، اما مناطق الامطار فسوف نعلن عن تفاصيلها ومناطق تأثيرها لاحقا".

ولفت البيان الى، ان "حـركـــة الســحب المرصودة بالاقمار الاصطناعية تشير لاندفاع السحب من جهة غرب البلاد لتصبح الاجواء غائمة جزئيا يوم السبت في غرب ووسط البلاد وبعض مدن الشمال وتوقعات بهطول خفيف الى معتدل الشدة احيانا في مناطق محدودة من محافظة الانبار خلال ساعات نهار السبت لتصحو الاجواء مساءً".

ونوهت الأنواء الجوية الى، ان "الرياح يوم السبت تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول تدريجيا خلال النهار والمساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة مع نشاط خفيف مثير للغبار ابتداء من غرب البلاد ليشمل التحول باقي المدن تباعاً".

وتوقعت "استقرارا نسبيا بدرجات الحرارة، مع بعض التقلبات، ويزداد الشعور بالبرودة خلال ساعات الصباح للفترة من يوم السبت لغاية مساء يوم الإثنين 2/3، ترتفع بعدها".