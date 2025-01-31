أبطال آسيا النخبة.. الشرطة العراقي إلى إيران لملاقاة استقلال طهران

2025-01-31 18:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر فريق نادي الشرطة العراقي، يوم الجمعة، متوجها إلى إيران لمواجهة فريق الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا النخبة.

‏ويواجه فريق الشرطة العراقي نظير الاستقلال الإيراني، في اليوم الثالث من شهر شباط المقبل، على ملعب آزادي عند الساعة السابعة مساءً.

وتقام مباراة استقلال طهران مع نظيره الشرطة، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال آسيا النخبة موسم 2024-2025.

وجمع فريق الاستقلال 5 نقاط بالمركز الثامن، بينما جمع الشرطة نقطتان بالمركز 12.