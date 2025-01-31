2025-01-31 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل منتخبُ الشباب بكرة القدم، اليوم الجمعة، أمامَ نظيره الكوري الجنوبي وديًا.وذكر بيان لاتحاد كرة القدم- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "منتخب الشباب بكرة القدم تعادل وديًا أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدفٍ لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة في تايلند، وذلك ضمن التحضيراتِ الاستعدادية لبطولةِ آسيا دون 20 عامًا، التي ستقام في الصين في 12 من شباط / فبراير المُقبل".وأضاف البيان، أن "منتخبنا الشبابي افتتح التسجيلَ أولًا في الشوط الأول، قبل أن يسجلَ منتخبُ كوريا الجنوبية هدفَ التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة".وتابع البيان، أن "الملاك التدريبي لمنتخبِ الشباب بقيادةِ المدرب عماد محمد، اعتمد تشكيلة شهدت تغييرات بسيطة في المباراة التي غابَ عنها اللاعب أموري فيصل؛ بسبب إصابة طفيفة".وأكد المدرب عماد محمد- بحسب البيان- أن "مباراة كوريا الجنوبية كانت مهمة بالنسبة لنا؛ لأننا واجهنا منتخبًا على مستوى عالٍ، ولديه حضورٌ قوي في القارةِ الآسيوية"، مؤكدًا، أن "اللاعبين قدموا مباراةً جيدة، وأن الأداء في تصاعدٍ ملحوظ، وهذا ما نطمح إليه".وكان منتخبُ الشباب قد حقق الفوزَ على تايلند في المباراةِ الودية الأولى بهدفٍ من دون رد في المباراةِ التي أقيمت يوم السبت الماضي.