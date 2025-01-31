2025-01-31 19:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تعادل منتخبُ الشباب أمامَ نظيره الكوري الجنوبي بهدفٍ لكل منهما في المباراةِ الودية التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، في تايلاند، ضمن تحضيراتِ المنتخب النهائيّة استعداداً لبطولةِ آسيا دون 20 عاماً التي ستقام في الصين بدايةً في 12 شباط/ فبراير المُقبل.

وافتتح المنتخب الشبابيّ العراقي التسجيلَ أولاً في الشوط الأول، قبل أن يسجلَ منتخبُ كوريا الجنوبية هدفَ التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراةِ التي أقيمت في العاصمةِ بانكوك.

واعتمد الملاكُ التدريبيّ لمنتخبِ الشباب، بقيادةِ المدرب عماد محمد، على تشكيلةٍ شهدت تغييراتٍ بسيطةً، في المباراة التي غابَ عنها اللاعبُ أموري فيصل بسبب إصابةٍ طفيفةٍ.

وأكد مدربُ منتخب الشباب عماد محمد، إن: "مباراةَ كوريا الجنوبية كانت مهمةً بالنسبة لنا، لأننا واجهنا منتخباً على مستوى عالٍ، ولديه حضورٌ قويٌ في القارةِ الآسيوية" مبينا إن " اللاعبين قدّموا مباراةً جيدةً، وأن الأداءَ في تصاعدٍ ملحوظٍ، وهذا ما نطمح له".

وكان منتخبُ الشباب قد حقق الفوزَ على تايلاند في المباراةِ الودية الأولى بهدفٍ دون من رد في المباراةِ التي أقيمت يوم السبت الماضي.



