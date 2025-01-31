النفط: نتفاوض مع بريتش بتروليوم لتطوير 4 حقول نفطية

2025-01-31 19:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملافصلت وزارة النفط، اليوم الجمعة، مشاريعها الموقعة مع شركة توتال الفرنسية، فيما أكدت وجود مفاوضات لتوقيع عقود مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير 4 حقول نفطية في كركوك.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة النفط وضعت خطة خاصة تتضمن 4 أهداف تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية النفطية وثانياً غلق ملف الغاز المحروق وثالثاً البحث عن استكشاف حقول غازية جديدة تضيف كميات إضافية من الغاز لتوليد الطاقة وصولًا إلى تحقيق هدف رابع يحول العراق من مستورد إلى مصدر للغاز".وأضاف، أن "وزير النفط وضع في 10 كانون الثاني الجاري حجر الأساس لمشروع الغاز المعجل في حقل أرطاوي ضمن عقودنا مع شركة توتال والتي تتضمن مشروع زيادة الطاقات الإنتاجية في حقل أرطاوي إلى 210 آلاف برميل يوميا ومشروع استثمار الغاز في 6 حقول مهمة بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي على مرحلتين: الأولى 300 مليون والمرحلة الثانية 300 مليون قدم مكعب قياسي".وأضاف، "وتتضمن المشاريع كذلك مشروع ماء البحر بطاقة تصميمية 7 ملايين و500 ألف برميل يوميا وبطاقة تشغيلية 5 ملايين برميل والمشروع الرابع المهم ولأول مرة في العراق هو مشروع الطاقة الشمسية ستكون هناك محطة بطاقة ألف ميغا على أربع مراحل كل مرحلة 250 ميغاواط ونهاية عام 2025 ستدخل المرحلة الأولى الخدمة".وتابع، "اليوم هناك مفاوضات مع بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير أربعة حقول مهمة في حقل كركوك وهذه المشاريع تحقق أهداف الدولة في زيادة الطاقة الإنتاجية على مستوى النفط والغاز وتوفير تشغيل الشركات المحلية العاملة في العراق وتستقطب الأيدي العاملة وتوفر بيئة اقتصادية وأمنية جيدة داخل المحافظات الشمالية والجنوبية".ووقعت في 15 كانون الثاني الحالي، مذكرة تفاهم بين وزارة النفط مع شركة بريتش بتروليوم بشأن برنامج لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة إلى لندن.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "جرت في لندن، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إعادة التطوير الكامل لحقول كركوك الأربعة للتنفيذ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد، حيث وقعها عن الجانب العراقي مدير عام شركة نفط الشمال عامر خليل أحمد، فيما وقعها عن شركة بريتش بتروليوم مدير فرع العراق زيد الياسري".وأضاف، أن "المذكرة تستهدف العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة BP؛ من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز".