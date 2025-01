حالة جوية ممطرة في طريقها إلى العراق

2025-01-31 19:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، حالة جوية ممطرة في العراق الاسبوع المقبل. وذكر بيان لهيئة الأنواء الجوية، تلقته (المدى): "نستقبل حالة جوية ممطرة، تبدأ تأثيراتها اعتبارا من يوم الثلاثاء 2/4 وتنتهي الجمعة (من الاسبوع المقب)، فيما تبدأ بتحول الرياح يوم الثلاثاء المقبل الى جنوبية شرقية، ويزداد نشاطها المثير للغبار […]

