تفاصيل عملية اعتقال قتلة محمد باقر الصدر وشقيقته

بغداد/ المدى كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تفاصيل عملية اعتقال قتلة الشهيد الصدر وشقيقته. وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في كلمة له حول تفاصيل عملية القبض على زمرة إجرامية من ازلام النظام البائد، تلقتها (المدى): "ألقينا القبض على 5 من أعتى المجرمين من أتباع النظام البائد وقتلة الشهيد الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين"، لافتا […]

