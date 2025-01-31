غوارديولا: مواجهات مانشستر ستي وريال مدريد أصبحت مثل "الديربي"

2025-01-31 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف المدير الفني لفريق مانشستر سيتيالإنجليزي، الإسباني جوسيب غوارديولا، المواجهات المتكررة لفريقه مع ريال مدريدالإسباني، بأنها أصبحت مثل "الديربي" وذلك بعدما وضعت القرعة الفريقينفي مواجهة أحدهما الآخر مجددا بدوري أبطال أوروبا.

فريق غوارديولا سيواجه ريال مدريد، حامل لقبالبطولة 15 مرة، في منافسات الملحق المؤهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال، فيماسيلعب سيلتك الاسكتلندي مع بايرن ميونخ الألماني، وهو فريق آخر كان سيواجهه سيتيبعدما تأهل لتلك المرحلة عقب فوزه على كلوب بروج البلجيكي 3/1 في آخر جولات مرحلةالدوري.

وستكون تلك المواجهة هي الخامسة بين مانشسترسيتي وريال مدريد في آخر ست مواسم. وفي العام الماضي أنهى الفريق الإسباني آمالسيتي في المحافظة على لقب دوري الأبطال، بعدما تغلب عليه بضربات الترجيح في ملعب"الاتحاد" في دور الثمانية بالبطولة.

وفي ايار/ مايو من العام قبل الماضي، فازمانشستر سيتي على ريال مدريد 4/صفر ليتأهل للنهائي عقب فوزه 5/1 في مجموعالمباراتين، ليكمل ثلاثيته التاريخية بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 1/صفر فيالنهائي الذي أقيم في إسطنبول، محققا اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد القرعة، قال غوارديولا: "حسنا الأمربات مثل الديربي، سنواجه ريال مدريد للعام الرابع على التوالي".

وأضاف: "حسنا ريال مدريد وبايرن ميونخكلاهما فريقين قويين، نأمل أن نكون في أفضل أحوالنا".

وتابع: "مباراة الذهاب ستكون في ملعبنا ثمسنخوض العودة بعد أسبوع في مدريد بأفضل شكل ممكن".