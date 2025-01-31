2025-01-31 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل منتخبُ شبابالعراق، أمامَ نظيره الكوري الجنوبي، بهدفٍ لكل منهما في المباراةِ الودية التيأقيمت بينهما مساء الجمعة في تايلاند، وذلك ضمن تحضيراتِ المنتخب النهائيّةاستعداداً لبطولةِ آسيا دون 20 عاماً التي ستقام في الصين بدايةً في 12 شباط/فبراير المُقبل.

وافتتح منتخب شبابالعراق، التسجيلَ أولاً في الشوط الأول، قبل أن يسجلَ منتخبُ كوريا الجنوبية هدفَالتعادل في الدقائق الأخيرة من المباراةِ التي أقيمت في العاصمةِ بانكوك.

واعتمد الملاكُالتدريبيّ لمنتخبِ الشباب، بقيادةِ المدرب عماد محمد، على تشكيلةٍ شهدت تغييراتٍبسيطةً، في المباراة التي غابَ عنها اللاعبُ أموري فيصل بسبب إصابةٍ طفيفةٍ.

وعقب المباراة، أكدمدربُ منتخب الشباب عماد محمد، أن "مباراةَ كوريا الجنوبية كانت مهمةً"،مردفاً: "واجهنا منتخباً على مستوى عالٍ، ولديه حضورٌ قويٌ في القارةِالآسيوية".

وأضاف محمد، أن "اللاعبينقدّموا مباراةً جيدةً، وأن الأداءَ في تصاعدٍ ملحوظٍ، وهذا ما يطمح إليه الملاكالتدريبي".

وكان منتخبُ الشباب قدحقق الفوزَ على تايلاند في المباراةِ الودية الأولى بهدفٍ دون رد، في المباراةِالتي أقيمت يوم السبت الماضي.