2025-01-31 20:09:04 - المصدر: ايشان

قال مسؤول في واتساب، اليوم الجمعة، إن شركة باراغون سولوشنز الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني. وأضاف المسؤول أن واتساب، التابعة لشركة “ميتا”، أرسلت خطابا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك. وقالت شركة واتساب في بيان إنها “ستواصل الدفاع عن القدرة على التواصل بخصوصية”، بينما […]

ظهرت المقالة “واتس آب” لمستخدميها: إسرائيل اخترقت المستخدمين عبر شبكات التجسس أولاً على ايشان.



